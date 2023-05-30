Исследовательский Фонд UNEC – конкурс “Helios” для развития экспертного сообщества Азербайджана!

БАКУ/Trend/ - С 25-го мая этого года Исследовательский фонд UNEC начинает прием заявок на участие в интеллектуально-аналитическом конкурсе “Helios”. Целью конкурса является поддержка и продвижение претендентов, интересующихся сферами международных отношений, международной экономики, мировой и региональной политики.

Конкурс будет проводиться посредством семинаров, для проведения которых в проект Фонда вовлечены эксперты, имеющие многолетний стаж и опыт работы в соответствующих областях, специально приглашенные для ведения практикумов и консультаций в течение всего периода конкурса.

По результатам конкурса участники приобретут новый опыт в раскрытии актуальных вопросов и проблем, изучаемых в современной политологии и экономике, а также получат знания в области разработки и составления аналитических материалов.

Призовой Фонд, предусмотренный для победителей - авторов 3-х наиболее успешных работ составляет по 1000 азн для каждой из 3 работ-победителей.

ВНИМАНИЕ:

По условиям конкурса «Helios» в нем могут принимать участие только граждане Азербайджана. Возрастной ценз для участников конкурса определен от 20 до 35 лет.

Требования к кандидату:

1. Посетив ссылку www.unectf.org/helio вы можете выбрать одну или две из указанных в списке тем и заполнив форму до 15 июня 2023 года, 18:00 часов бакинского времени подтвердить свое участие в конкурсе.

2.Рабочими языками конкурса являются: Азербайджанский, Русский или Английский.

Темы конкурса

1. Энергетические ресурсы Каспийского бассейна и геополитические интересы глобальных и региональных акторов.

2. Азербайджан и тюркоязычные страны: геополитические аспекты отношений в сфере энергетики и транспорта.

3. Современные геополитические вызовы и национальные интересы Азербайджана.

4. Потенциал «мягкой силы» («soft power») Азербайджана на международной арене.

5. Армяно-Азербайджанский конфликт и его возможное воздействие на безопасность региона Южного Кавказа.

6. Конфликты на Южном Кавказе и причины интересов великих держав.

7. Проблемы безопасности Южного Кавказа: риски и перспективы.

8. Медиа и СМИ как инструмент влияния в современной дипломатии.

9.Азербайджано-турецкое стратегическое сотрудничество как стабилизирующий фактор на Южном Кавказе.

10. Глобальная экологическая политика и новые стандарты потребления (в контексте Давосского форума).

11. Перспективы платформы сотрудничества 3+3 и возможные геополитические эффекты в регионе Южного Кавказа.

Контактное лицо: Эльчин Сардаров

E-mail: [email protected]

Tel. (050) 8295558