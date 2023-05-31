МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сказали Trend в среду в МЧС, в ближайшие дни на территории страны, по данным Национальной гидрометеорологической службы, прогнозируются нестабильные погодные условия, в ряде районов ожидаются интенсивные осадки, повышение водности рек, кратковременные сели на некоторых реках, грозы, сильный ветер.

В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности. Так, из-за возможных селей на реках рекомендуется избегать нахождения на территориях, подверженных этим природным явлениям. Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, правила пожарной безопасности в ветреную погоду должны соблюдаться особенно строго. Кроме того, для защиты от опасностей, связанных с грозами, рекомендуется не пользоваться телефоном (стационарная сеть, сотовая связь, таксофон и т. д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам и антеннам, не прятаться под деревьями.