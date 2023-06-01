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Срок эксплуатации большинства автомобилей в Азербайджане превышает 20 лет - Эльвин Гусейнзаде

Общество Материалы 1 июня 2023 11:50 (UTC +04:00)
Срок эксплуатации большинства автомобилей в Азербайджане превышает 20 лет - Эльвин Гусейнзаде

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Срок эксплуатации большинства автомобилей в Азербайджане превышает 20 лет.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана Эльвин Гусейнзаде на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении изменения в закон Азербайджанской Республики "О производственных и бытовых отходах".

"В Азербайджане насчитывается более 1,7 миллиона автомобилей, срок эксплуатации 60-65 процентов из них составляет уже более 20 лет", - сказал он.

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