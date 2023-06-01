В Азербайджане выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусом, вылечились 16 человек (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:37)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, 16 человек вылечились, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 516 человек вылечились, 10 274 – скончались, число активных больных составляет 59.

За последние сутки в стране проведены 936 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 623 270.