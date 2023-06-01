В Парке Центра Гейдара Алиева прошел грандиозный "Детский фестиваль" – творчество, технологии, спорт, викторины (ФОТО)

БАКУ /Trend / - В Парке Центра Гейдара Алиева прошел грандиозный "Детский фестиваль", организованный Фондом Гейдара Алиева и Центром Гейдара Алиева в партнерстве с Министерством науки и образования Азербайджана в честь 100-летия великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend.

Парк Центра Гейдара Алиева стал большим детским городком, который был разделен на зоны различных тематик и видов развлечений, где были представлены интересные игровые, просветительские и познавательные программы, проводились конкурсы и викторины. На фестивале, приуроченного Международному дню защиты детей – 1 июня, каждый из детей различных возрастных категории могли развлечься в соответствии со своим кругом интересов. Каждому ребенку была предоставлена возможность эффективно проводить досуг, демонстрировать свой талант. Одни из них увлечённо рисовали красками на полотнах, цветными карандашами и фломастерами разукрашивали рисунки, а в пространстве street art на асфальте были сделаны картины.

Фарид Гасымов, старший художник детской художественной галереи Центра детско-юношеского развития №1 при Министерстве науки и образования Азербайджана: "Для нас главная цель – выявление и развитие творческих способностей подрастающего поколения. И не важно станут они потом в жизни художниками или нет, но эстетическое воспитание детей средствами изобразительного искусства является очень важным для полноценного развития личности и современного воспитательно-образовательного процесса. Чем полнее ребенок переживает прекрасное в искусстве, тем богаче становится его внутренний мир, тем сильнее развиваются творческие способности и способности познания окружающего мира".

Другие дети пели и танцевали, водили праздничные хороводы с учителями и родителями. Были организованы мастер-классы по национальным и современным танцам, изобразительному искусству, и другим сферам. Интересующиеся высокими технологиями смогли присоединиться к занятиям в зоне роботов, дронов и авиации. Для любителей спорта были организованы мини-турниры, соревнования, интерактивные игры, шахматные сеансы.

Адиль Кязымлы, 14 лет, призер республиканских соревнований по таэквондо: "Для детей спорт - это способ активно проводить время и укреплять здоровье, уметь постоять за себя и в будущем поднимать флаг Азербайджана на мировых подиумах"

А на площадке, отведенной для молодых астрономов, можно было получить информацию о науке астрономии. День был жарким, на небо было солнце и малыши могли наблюдать за светилом в специальных черных очках и даже смотреть в телескоп на одну из звёзд нашей Галактики и единственную звезду Солнечной системы.

Фамиль Мустафа, руководитель планетария имени Туси- Бохм, научный сотрудник Шамахинской астрофизической обсерватории: "Изучение и пропаганда астрономии - науки о Вселенной, изучающей расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем, особенно в 21 веке – век развития высоких технологий, имеет большое значение для изучения подрастающему поколению. Ведь в астрономии заключена огромная кладезь происходящих событий– от химических и погодных изменений, до физики и математики, медицины и экологической сферы".

На археологической площадке дети, интересующиеся этой областью, присоединились к игре по поиску различных макетов археологических находок из-под песка, выполнив условный поиск.

В рамках фестиваля в зоне безопасных дорог Азербайджанская Автомобильная Федерация (AAF) организовала для детей тренинг по правилам дорожного движения, прошли соревнования по автомобилям.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана информировало детей об изменении климата, экономии воды и энергии, сортировке отходов, проводило викторины. В ходе интерактивных игр экологи рассказали о национальных парках, заповедниках, познакомили с мини-сафари-парком.

Бахар Мусаева, 14-лет, ученица Классической гимназии№160 Баку: "Спасибо организаторам за такой потрясающий праздник, где каждый из нас чувствует себя счастливым".

Агентства продовольственной безопасности Азербайджана организовало выставку-конкурс рисунков "С безопасной пищей в здоровое будущее" в рамках проекта "Друг школьника", где были представлены картины финалистов проекта, а затем состоялось награждение победителей и призеров ценными призами.

Илькин Керимов, пресс-секретарь Агентства продовольственной безопасности Азербайджана: "На конкурс было представлено сотни работ, из которых тридцать работ были выбраны для сегодняшней демонстрации, отражавшими, что именно от безопасной и здоровой пищи зависит не только развитие ребенка, но это отражается и во взрослой жизни. Вопросы безопасности пищевых продуктов, питания и продовольственной безопасности тесно связаны. Употребление безопасной пищи улучшает остроту ума, память, настроение, способствует правильному росту и развитию организма, может предотвратить развитие заболеваний, это один из основных способов надолго сохранить здоровье и высокое качество жизни".

В парке Центра Гейдара Алиева была также организована читальная площадка. Здесь состоялась встреча с авторами детской литературы, час чтения для детей с нарушениями слуха и речи, конкурс рисунков образов героев различных художественных произведений и викторина.

Специально для детей из семей шехидов, воспитанников детских дом и для малышей с ограниченными физическими возможностями были организованы благотворительные акции.

"Кулинария", "Эстафета" и другие развлекательные зоны, аттракционы, аниматоры оставили у детей самые прекрасные впечатления. Победителям и участникам проведенных конкурсов были вручены различные подарки.

Центральным местом стала большая концертная сцена, где свое умение и талант показывали учащиеся различных школ, в том числе музыкальных, проходили яркие выступления творческих коллективов и сольные выступления юных талантов. В концертной программе выступили ансамбль песни и танца "Cücələrim", детский музыкальный театр "Təbəssüm", вокальная группа "Azəri inciləri" и другие талантливые дети и группы.

Асмер Мамедова, 6 лет, солистка "Azəri inciləri": "Мне очень понравился такой праздник, очень весело и красиво".

Алхаз Мамедзаде, 10 лет, ученик средней школы №229 имени Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева: "Здесь много аттракционов, игр, соревнований, конкурсов с призами, познавательных программ, талантливых детей - чувствую себя как в сказке".

Хумай Ибрагимли, 14 лет, лауреат национальных и международных конкурсов, фортепиано, ученица Детской музыкальной школы №3 имени Джовдета Гаджиева: "Здесь все прекрасно, каждый из нас мог замечательно провести время, выбрать занятия по душе, показать свои творческие способности, ознакомиться с другими сферами и найти новых друзей".

Традиционный детский праздник в Парке Центра Гейдара Алиева навсегда останется в памяти самыми яркими красками позитивных эмоций.