БАКУ /Trend/ - 3 июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит заключительный день 7-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по аэробной гимнастике, сообщает в субботу Trend.

Сегодня проходят финалы среди спортсменов, выступающих в индивидуальной программе, а после начнутся состязания среди гимнастов, выступающих в составе смешанных пар, трио и групп.

В соревнованиях, проходящих 2-3 июня, принимают участие около 100 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya" и Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте.

Спортсмены на первенстве Азербайджана выступают в возрастных категориях "малыши" (2015-2016 годов рождения), "дети" (2012-2014 г.р.), "пре-юниоры" (2009-2011 г.р.) и "юниоры" (2006-2008 г.р.), а на чемпионате Баку - в возрастных категориях "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые" (2005 года рождения и старше).