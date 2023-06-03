БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня прошел вступительный экзамен в вузы по IV группе специальностей.

Как сообщили в субботу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в городах и районах, где проводился экзамен, было выделено 62 экзаменационных помещений и 1 111 залов. Для управления процессом экзаменов было назначено 62 общих руководителя экзамена, 1 387 преподавателей-контролеров, 62 представителя зданий, где пройдут экзамены.

Стандарты правильных ответов закрытых и кодируемых тестовых заданий открытого типа, используемых на экзамене, в ближайшие часы будут размещены в Telegram-канале (https://t.me/stateexamcenter) Центра и на других страницах в социальных сетях и на сайте. 4 июня в 15:00 состоится прямая трансляция ГЭЦ в Youtube с подробным объяснением тестовых заданий, использованных на экзаменах как в IV, так и I группах, ответственными сотрудниками Центра и экспертами. С 4 июня в ГЭЦ начнется обработка протоколов экзаменов и материалов. Ожидается, что результаты будут объявлены в течение ближайших 2 недель, так как требуется время для проверки открытых заданий, требующих письменных ответов.