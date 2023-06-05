Община Западного Азербайджана представила руководству ЮНЕСКО конкретные темы в рамках предметного диалога (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ответ ЮНЕСКО на обращение Общины Западного Азербайджана (ОЗА) с подтверждением того, что защита азербайджанского культурного наследия на территории современной Армении входит в мандат организации, положил начало диалогу между сторонами в этой сфере.

Как сообщили в понедельник Trend в Общине, ОЗА в качестве партнера по диалогу подняла несколько конкретных вопросов перед ЮНЕСКО. Община еще раз подняла вопрос о направлении в Армению миссии по установлению фактов для оценки состояния азербайджанского культурного наследия на территории нынешней Армении, отметила, что этот вопрос стал особенно актуальным и экстренным в связи с разрушением властями Армении квартала Тепебаши в городе Иреван.

Отметим, что с разрушением этого квартала, являющегося одним из немногих сохранившихся образцов азербайджанского наследия в Армении, значительная часть нашей истории и культуры будет безвозвратно утрачена.

«Кроме того, наша организация, разделяющая подход к защите культурного наследия как к источнику устойчивого развития и мира, обратилась к ЮНЕСКО с просьбой о практической помощи в области выстраивания навыков, как это предусмотрено в соответствующих международных конвенциях, признающих важную роль общин в этой сфере. Как община, полностью соблюдающая нормы и принципы международного права, мы верим, что можем внести больший вклад в защиту культурного наследия, воспользовавшись программами ЮНЕСКО по наращиванию потенциала. Наконец, мы попросили руководство ЮНЕСКО проинформировать государства-члены о нашем культурном наследии и включить этот вопрос в соответствующие отчеты организации. Мы считаем, что повышение международной осведомленности о положении культурного наследия Азербайджана в Армении структурами ЮНЕСКО будет стимулировать государства-члены к принятию эффективных шагов для защиты этого наследия и, самое главное, предотвращения деструктивных шагов со стороны Армении», - говорится в сообщении.