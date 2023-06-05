Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане выявлен 1 случай заражения коронавирусом, вылечился 1 человек (Дополнено)

Общество Материалы 5 июня 2023 16:45 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:41)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 случай заражения коронавирусом, 1 человек вылечился, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 862 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 549 человек вылечились, 10 277 – скончались, число активных больных составляет 36.

За последние сутки в стране проведены 454 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 626 672.

Лента

Лента новостей

Читать все новости