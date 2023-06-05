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В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы военнообязанных

Общество Материалы 5 июня 2023 20:13 (UTC +04:00)
В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы военнообязанных

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на текущий год, в Н-ской воинской части проводятся очередные учебные сборы с группой военнообязанных запаса.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, после прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра привлеченные к сборам военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

Военнообязанным был продемонстрирован фильм на военно-патриотическую тему.

Основной целью сборов с участием военнообязанных запаса является совершенствование их боевых навыков, военной квалификации и опыта, а также знакомство с современным вооружением и военной техникой, имеющимися в арсенале нашей армии, и освоение правил их эксплуатации.

В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы военнообязанных
В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы военнообязанных
В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы военнообязанных
В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы военнообязанных
В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы военнообязанных
В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы военнообязанных
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