ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С 22:50 5 июня до 04:40 6 июня подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Истису, Гёйсу Басаркечарского района, обстреливали из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Истису Кяльбаджарского района, Галакенд Гедабейского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры на всех упомянутых направлениях.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии в Агдамском, Ходжавендском, Физулинском и Кяльбаджарском районах.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, данные работы были немедленно приостановлены.