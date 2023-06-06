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В Азербайджане выявлено 3 случая заражения коронавирусом, вылечился 1 человек (Дополнено)

Общество Материалы 6 июня 2023 16:43 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 3 случая заражения коронавирусом, 1 человек вылечился, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 865 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 550 человек вылечились, 10 277 – скончались, число активных больных составляет 38.

За последние сутки в стране проведены 1 185 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 627 857.

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