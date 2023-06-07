В Гяндже состоялся массовый забег с участием около 200 участников, посвященный 100-летию Гейдара Алиева (ФОТО)

Массовый забег с участием около 200 участников, посвященный 100-летию Гейдара Алиева, состоялся в Гяндже.

Как сообщает f-chain.com, забег был организован совместно Азербайджанской атлетической федерацией, исполнительным органом Города Гянджа и Министерством молодежи и спорта при поддержке Financial Chain Corporation.

Общая дистанция массового забега составляла 11 км. Участники соревновались в различных категориях. В абсолютной мужской категории победу одержал Тохрул Мамедли, а среди женщин победителем стала Анна Юсупова. Забег также проходил в категориях для мужчин и женщин старше 40, 50 и 60 лет. Для участников из разных регионов страны дистанция составляла 6 км.

По словам Намика Асадова, директора мероприятия и председателя комитета "Беги за всеми" Азербайджанской атлетической федерации, в забеге приняли участие представители из Баку и шести регионов страны. Он заявил: "Примерно 100 участников приехали из Баку. Остальные представляли Гянджу и другие регионы страны. Участники приехали из Агстафы, Сумгайыта, Масалы и Загатала в Гянджу. Массовый забег, как традиция, проходил под девизом "Беги за всеми". Я должен отметить, что местных участников было не так много, но в целом забег был очень интересным. Мы начали получать положительные отзывы сразу после его завершения. Люди, представители различных организаций, подходили к нам и говорили, что не ожидали, что массовый забег будет настолько захватывающим".

Он добавил, что целью забега было популяризация здорового образа жизни и повышение интереса к бегу. "Мы хотим, чтобы люди из регионов активно участвовали в подобных мероприятиях и занимались бегом. У нас большие ожидания в этом отношении по отношению к Гяндже, поскольку это второй по величине город страны. Это было первое крупное мероприятие, организованное Азербайджанской атлетической федерацией в Гяндже. Ранее в городе уже проводился Гянджинский марафон в 2017 году. Я считаю, что интерес будет еще выше на предстоящих мероприятиях. Как я уже упоминал, после забега мы получили много просьб организовать подобное мероприятие в ближайшем будущем. Я думаю, что мы сможем провести его ближе к осени".

Асадов отметил, что самое большое количество участников приняло участие в абсолютной категории на дистанции 11 км, но также было много участников в категориях для людей старше 40, 50 и 60 лет. Он сказал: "Нас порадовало видеть женщин среди участников в категории для людей старше 60 лет. Некоторые из них были бывшими спортсменками, а другие просто вели здоровый образ жизни".

Представитель федерации объявил, что в июне планируется провести массовый забег в Масале, а затем в Исмаиллы и на Бакинской набережной. Забег в Гяндже стал десятым подобным мероприятием, организованным в Азербайджане.