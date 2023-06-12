В Азербайджане устанавливаются новые госпошлины, связанные с деятельностью такси

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые государственные пошлины, связанные с деятельностью такси.
Как сообщает в понедельник Trend, данный вопрос нашел отражение в поправке к закону "О государственной пошлине", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Согласно поправке, ставки госпошлины за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом устанавливаются следующим образом:
- Выдача пропуска на осуществление пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси - 125 манат
- Выдача карты пропуска на каждое транспортное средство - 25 манат
- Выдача разрешения на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки операторам для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами - 250 манат
- Выдача карты пропуска на каждое транспортное средство - 75 манат
- Разрешение на деятельность диспетчера такси - 3000 манат
Данный закон вступает в силу с 1 октября 2023 года.