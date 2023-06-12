В Азербайджане устанавливаются новые госпошлины, связанные с деятельностью такси

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые государственные пошлины, связанные с деятельностью такси.

Как сообщает в понедельник Trend, данный вопрос нашел отражение в поправке к закону "О государственной пошлине", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно поправке, ставки госпошлины за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом устанавливаются следующим образом:

- Выдача пропуска на осуществление пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси - 125 манат

- Выдача карты пропуска на каждое транспортное средство - 25 манат

- Выдача разрешения на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки операторам для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами - 250 манат

- Выдача карты пропуска на каждое транспортное средство - 75 манат

- Разрешение на деятельность диспетчера такси - 3000 манат

Данный закон вступает в силу с 1 октября 2023 года.