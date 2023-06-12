Во вторник температура воздуха в Баку достигнет 34 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, юго-восточный ветер, сообщили Trend в понедельник в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 29-34° тепла, атмосферное давление понизится и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем- 50-60%.

Днем в западных районах страны возможны осадки, местами интенсивные, грозы, град. Утром и ночью местами туман, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 15-20° тепла.