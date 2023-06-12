Названо примерное количество такси в Баку

БАКУ /Trend/ - Согласно данным, в Баку функционирует около 67 тысяч такси.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству .

Министр отметил, что среднее время работы водителей такси составляет 14-15 часов.

"Наша цель - сократить рабочее время водителей такси до установленных законодательством 8 часов. То есть, за счет корректировки цен водители не лишатся ни прибыли, ни работы", - добавил он.