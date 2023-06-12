Азербайджанские спортсмены завоевали "золото" на Кубке мира по акробатической гимнастике в Польше

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, завоевали "золото" в многоборье на Кубке мира в городе Жешув (Польша), сообщили в понедельник Trend в Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Также в этом городе прошел международный турнир по акробатической гимнастике, на котором азербайджанские гимнасты Низам Хамидулин и Милана Алиева (смешанная пара), а также женская группа, в состав которой вошли Назрин Зейниева, Захра Рашидова и Анахита Башири, завоевали "золото" в многоборье.