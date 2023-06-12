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Азербайджанские спортсмены завоевали "золото" на Кубке мира по акробатической гимнастике в Польше

Общество Материалы 12 июня 2023 14:51 (UTC +04:00)
Азербайджанские спортсмены завоевали "золото" на Кубке мира по акробатической гимнастике в Польше

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, завоевали "золото" в многоборье на Кубке мира в городе Жешув (Польша), сообщили в понедельник Trend в Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Также в этом городе прошел международный турнир по акробатической гимнастике, на котором азербайджанские гимнасты Низам Хамидулин и Милана Алиева (смешанная пара), а также женская группа, в состав которой вошли Назрин Зейниева, Захра Рашидова и Анахита Башири, завоевали "золото" в многоборье.

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