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Проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 12 июня 2023 16:10 (UTC +04:00)
Проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, с личным составом подразделений радиационной, химической и биологической защиты проведены учения в полевых условиях.

Как сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджанской Республики, в ходе учений были выполнены действия по занятию войсками исходных позиций для проведения антитеррористической операции, планированию и выполнению задач радиационной, химической и биологической защиты, а также управлению подразделениями при осуществлении этих действий.

Наряду с этим, подразделениями были практически выполнены задачи по проведению химической разведки на различных объектах и территориях, загрязненных составами, имитирующими отравляющие вещества, специальной очистке оружия, техники и другого оборудования, отработаны действия по аэрозольной маскировке в соответствии с боевой обстановкой.

В ходе выполнения мероприятий по радиационной, химической и биологической защите были успешно выполнены задачи, поставленные в ходе учений, проводимых в целях отработки слаженной совместной деятельности подразделений, совершенствования полевых навыков, а также воспитания у личного состава высокой физической и психологической выносливости.

Проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (ФОТО/ВИДЕО)
Проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (ФОТО/ВИДЕО)
Проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (ФОТО/ВИДЕО)
Проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (ФОТО/ВИДЕО)
Проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (ФОТО/ВИДЕО)
Проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (ФОТО/ВИДЕО)
Проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (ФОТО/ВИДЕО)
Проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (ФОТО/ВИДЕО)
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