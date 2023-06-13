Завершена подготовка к летнему сезону на бесплатных пляжах Баку - Список (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На общественных пляжах, расположенных в прибрежных районах Баку завершена подготовка к пляжному сезону.

Об этом сообщили Trend во вторник в исполнительной власти города Баку.

Общественные пляжи созданы в качестве альтернативы существующим частным центрам отдыха и пляжам в приморских районах столицы. Вот уже пять лет как они функционируют в прибрежных поселках Бузовна, Новханы, Горадил, Пиршаги, в Сабаильском районе, пляжной зоне Ших (всего в 6 местах). Созданные здесь условия и, самое главное, предоставление бесплатных услуг завоевали большую симпатию жителей и гостей столицы.

В преддверии пляжного сезона на общественных пляжах были проведены необходимые работы по благоустройству прибрежных зон (очистка побережья, насып нового слоя песка, проверка и приведение в порядок инвентаря, установка беседок, санитарных узлов и душевых отсеков, покраска ряда участков, организация парковочных зон).

Более того, на пляжах Ших и Сахиль проложена специальная бетонная полоса, при помощи который инвалиды могут без труда войти и окунуться в море.

В то же время под контролем находятся и территории, не являющиеся официальными пляжами. За их чистотой будут следить районные исполнительные власти, коммунальные службы. На общественных пляжах будут созданы спасательные пункты МЧС, а также медицинские пункты.

Подготовка к пляжному сезону была проведена также и на частных пляжах, центрах отдыха, расположенных на побережье Абшеронского полуострова. Для отдыха жителей столицы и многочисленных гостей нашего города созданы все необходимые условия