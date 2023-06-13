Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, юго-восточный ветер сменится вечером умеренным северо-западным.

Как сообщили Trend во вторник в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 31-36° тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем - 15-20° тепла.