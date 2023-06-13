Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой 11-17 июня проходит визит в Азербайджан украинских школьников, учащихся Ирпенского гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой, сообщает во вторник Trend.

Согласно информации, посещение организовано при поддержке министерства науки и образования Азербайджанской Республики, SOCAR Ukraine и министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

В сопровождении директора и педагогов лицея, в Азербайджан прибыло 8 учеников (в возрасте от 14 до 16 лет).

В рамках программы пребывания в Баку украинские школьники нанесли визит в столичный лицей имени академика Зарифы Алиевой. Там они посетили обширную библиотеку, а также ознакомились с современными инструментами и технологиями обучения в школе.

Затем школьники собрались в актовом зале лицея, чтобы понаблюдать за национальными представлениями и выслушать директора, который в своей речи вдохновлял учеников активно стремиться к знаниям и поощрял их развивать свои таланты и интересы.

В интервью журналистам директор Ирпенского гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой, Валентина Антоненко заявила о своей благодарности Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за содействие ремонту Ирпенского лицея.

"Буквально за полтора месяца произведен масштабный капитальный ремонт нашего лицея, а наши дети уже 2 сентября смогли сесть за парты и начать учебный год. Сегодня я очень счастлива потому что в этом учебном заведении я нашла людей которые близки мне по духу, а также увидела прекрасных воспитанных, культурных детей", - добавила Антоненко.

В свою очередь, директор бакинского лицея Фергана Исаева, отметила, что приезд украинских школьников в лицей является шагом к сотрудничеству между обеими учебными заведениями.

"Встреча прошла очень интересно. И украинские, и наши ученики подготовили свои выступления о культурах своих стран. Украинские дети познакомились с азербайджанским лицеем и выявили некоторые различия между нашими учебными заведениями. Мы решили что с этого момента между нашими школами будет налажено постоянное сотрудничество и дружба", - сказала Исаева.