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Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)

Общество Материалы 13 июня 2023 16:52 (UTC +04:00)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой 11-17 июня проходит визит в Азербайджан украинских школьников, учащихся Ирпенского гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой, сообщает во вторник Trend.

Согласно информации, посещение организовано при поддержке министерства науки и образования Азербайджанской Республики, SOCAR Ukraine и министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

В сопровождении директора и педагогов лицея, в Азербайджан прибыло 8 учеников (в возрасте от 14 до 16 лет).

В рамках программы пребывания в Баку украинские школьники нанесли визит в столичный лицей имени академика Зарифы Алиевой. Там они посетили обширную библиотеку, а также ознакомились с современными инструментами и технологиями обучения в школе.

Затем школьники собрались в актовом зале лицея, чтобы понаблюдать за национальными представлениями и выслушать директора, который в своей речи вдохновлял учеников активно стремиться к знаниям и поощрял их развивать свои таланты и интересы.

В интервью журналистам директор Ирпенского гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой, Валентина Антоненко заявила о своей благодарности Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за содействие ремонту Ирпенского лицея.

"Буквально за полтора месяца произведен масштабный капитальный ремонт нашего лицея, а наши дети уже 2 сентября смогли сесть за парты и начать учебный год. Сегодня я очень счастлива потому что в этом учебном заведении я нашла людей которые близки мне по духу, а также увидела прекрасных воспитанных, культурных детей", - добавила Антоненко.

В свою очередь, директор бакинского лицея Фергана Исаева, отметила, что приезд украинских школьников в лицей является шагом к сотрудничеству между обеими учебными заведениями.

"Встреча прошла очень интересно. И украинские, и наши ученики подготовили свои выступления о культурах своих стран. Украинские дети познакомились с азербайджанским лицеем и выявили некоторые различия между нашими учебными заведениями. Мы решили что с этого момента между нашими школами будет налажено постоянное сотрудничество и дружба", - сказала Исаева.

Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Украинские школьники посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
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