В Азербайджане выявлен 1 случай заражения коронавирусом, вылечились 3 человека (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 случай заражения коронавирусом, 3 человека вылечились, 1 - скончался, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 882 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 584 человека вылечились, 10 281 – скончался, число активных больных составляет 17.

За последние сутки в стране проведены 1 145 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 633 559.