Азербайджанские гимнастки завоевали на Международном турнире в Черногории 30 медалей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсменки успешно приняли участие в Международном турнире по художественной гимнастике "Montenegro Cup" в городе Будва (Черногория), сообщили во вторник Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях нашу страну представили воспитанницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике (Бакинская школа гимнастики) и Республиканской комплексной спортивной школы.

Воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике на соревнованиях завоевали - 9 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. Так, Нурай Гасымзаде (упражнение с мячом), Мелиса Гасанли (мяч), Амина Новрузова (многоборье, без предмета, мяч, булавы), Хулья Намазлы (мяч), Ляман Гадимова (булавы), Селин Гасымлы (булавы) завоевали золотые медали. Также Мелиса Гасанли (булавы, многоборье), Захра Гасымлы (без предмета, мяч), Аян Насирова (мяч, булавы) удостоены серебряных наград, Захра Гасымлы (обруч, многоборье) и Медина Гусейнова (многоборье, булавы) завоевали бронзовые медали.

Представительницы клуба "Оджаг Спорт" удостоены 8 золотых наград и одной серебряной: Фатима Гасанова (многоборье, без предмета, мяч), Селин Юсифова (булавы), Гюльтекин Велиева (без предмета), Марьям Балогланова (многоборье, без предмета, обруч) завоевали золотые награды, а Марьям Балогланова - "серебро" в программе с мячом.

Нур Садыгова, воспитанница Республиканской комплексной спортивной школы, завоевала "золото" в программе с обручем и "бронзу" в композиции с булавами.