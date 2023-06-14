Проведены командно-штабные учения военнослужащих Азербайджана, Турции, Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялись командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2023» при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, а также представителей соответствующих государственных структур, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На учениях, проводившихся в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны, были выполнены задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов.

Отметим, что основной целью международных учений является укрепление взаимного сотрудничества и обеспечение взаимодействия между вооруженными силами трех стран.