В Азербайджане объявили лауреата премии по гендерному равенству

БАКУ /Trend/ - Посольства Франции и Германии объявили лауреата премии, посвященной гендерному равенству, в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, среди пятерых участников первого тура жюри в составе также посла Германии Ральфа Хорлемана и посла Франции Анн Буайон объявило победителя премии за достижения в области гендерного равенства.

Лауреатом премии стала Сабина Наджафова, талантливый и преданный своему делу человек, вносящий большой вклад в области гендерного равенства.

Анн Буайон отметила, что вопросы гендерного равенства и феминизма играют ключевую роль во внешней политике Франции и Германии, отражая их прочную приверженность принципам равноправия и социальной справедливости, а также добавила, что эти важные темы получают особое внимание и поддержку со стороны обеих стран с целью обеспечения более справедливого и инклюзивного общества для всех.

Ральф Хорлеман отметил большое значение темы гендерного равенства в современном обществе, подчеркнув, что все люди обладают равными правами, а также отметив, что это подчеркивает неотъемлемую важность существования общества, где нет места для дискриминации и неравенства.