Привезенный из Ирана в Азербайджан сушеный абрикос оказался непригодным для употребления (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Привезенный из Ирана в Азербайджан сушеный абрикос оказался непригодным для употребления.

Об этом Trend сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно информации, в рамках контрольных мероприятий сотрудниками Агентства были взяты образцы из 1 060 кг сушеного абрикоса, импортированного в нашу страну из Ирана ООО "Содаз", и представлены в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности для определения показателей безопасности.

По результатам проведенных анализов установлено, что содержание диоксида серы (сернистый газ) в сушеных абрикосах превышает норму и продукт не соответствует требованиям нормативного документа в области питания.

В соответствии с законодательством принято решение о вывозе за пределы таможенной территории или уничтожении выявленной непригодной для потребления продукции. Также был наложен временный запрет на ввоз в нашу страну продукции предприятия, на котором производились данные сушеные абрикосы. В связи с этим иранской стороне было направлено соответствующее уведомление.