Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 15 июня 2023 16:58 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 34 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 17, вторую - 4, три и более - 9, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 4 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 966 319. Первую дозу вакцины получили 5 411 783, вторую - 4 884 006, три и более - 3 404 270, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 260 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости