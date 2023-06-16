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Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

Общество Материалы 16 июня 2023 13:47 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако днем местами возможны осадки. Северо-западный ветер сменится днем юго-восточным.

Как сообщили Trend в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 25-30° тепла.

Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем - 29-34° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем - 12-17° тепла.

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