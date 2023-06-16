В Азербайджане устанавливаются новые госпошлины, связанные с деятельностью такси

БАКУ /Trend/ - Устанавливаются новые государственные пошлины, связанные с деятельностью такси.
Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправках к закону "О государственной пошлине", которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно изменению, ставки госпошлины за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом устанавливаются следующим образом:
- выдача пропускного удостоверения на осуществление пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси - 125 манатов
- выдача пропускной карты на каждое транспортное средство - 25 манатов
- выдача пропускного удостоверения на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки операторам для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами - 250 манатов
- выдача пропускной карты на каждое транспортное средство - 75 манатов
- разрешение на деятельность диспетчера такси - 3000 манатов
Настоящий закон вступает в силу с 1 октября 2023 года. Вопрос был вынесен на голосование после обсуждения и принят в первом чтении.