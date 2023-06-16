БАКУ /Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана изучает проблемы, имеющиеся в сфере общественного транспорта и для их поэтапного решения предпринимаются все необходимые шаги.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумметов.

Он отметил, что в аэропорту пресечена незаконная деятельность такси.

Гумматов добавил, что необходимо уделять внимание повышению качества обслуживания общественного транспорта.