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Необходимо уделять внимание повышению качества обслуживания общественного транспорта

Общество Материалы 16 июня 2023 13:42 (UTC +04:00)
Необходимо уделять внимание повышению качества обслуживания общественного транспорта

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана изучает проблемы, имеющиеся в сфере общественного транспорта и для их поэтапного решения предпринимаются все необходимые шаги.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумметов.

Он отметил, что в аэропорту пресечена незаконная деятельность такси.

Гумматов добавил, что необходимо уделять внимание повышению качества обслуживания общественного транспорта.

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