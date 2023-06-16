В День национального спасения в парке Центра Гейдара Алиева состоялся грандиозный концерт (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева состоялась грандиозная концертная программа по случаю двух знаменательных дат, отмечаемых в этом году в Азербайджане - 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 30-летия возвращения великого лидера к власти, сообщает Trend.

В связи с этим 15 июня, в День национального спасения, на концерте в парке Центра Гейдара Алиева популярные азербайджанские певцы, музыкальные и танцевальные коллективы представили вниманию огромной зрительской аудитории свои прекрасные выступления.

Артисты исполнили известные композиции и патриотические песни.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Государственный гимн исполнила Азербайджанская государственная хоровая капелла.



Далее под оглушительные аплодисменты публики на сцену были приглашены Образцовый военный оркестр министерства обороны, певцы Мубариз Тагиев, Шамистан Ализаманлы, которые исполнили патриотические песни, придавшие особую атмосферу вечеру.

Затем своим великолепным исполнением публику порадовали Азер Зейналов, Айгюн Бейлер, Айгюн Кязимова, Агададаш Агаев, Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал, Мири Юсиф, Манана, Билал Алиев, Фаиг Агаев, Самира Али Марьям, Нурлан Новрасли, Севда Алекперзаде, Вугар Абдулов, Гюльянаг и Гюльяз Мамедовы, Аббас Багиров, Айбениз Гашимова и группа "Бюльбюлляр", Тунзаля Агаева, Ильгар Мурадов, Лала Мамедова, Зульфия Ханбабаева, Ройя Айхан, Хайям Нисанов, Натаван Хабиби, EMIN, Алим Гасымов, ритм-группа "Натиг", Нармин Керимбекова, Ильхама Гасымова.

Концертная программа была построена очень интересно, каждая прозвучавшая песня относилась к каждому году периода, начиная с 1993 по 2023 годы, а в текстах этих композиций отражались любовь к Родине, дух патриотизма.



Очень трогательным было выступление хора "Зефер", в состав которого вошли дети шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Зрители грандиозного вечера тепло приветствовали каждое выступление, пели вместе с артистами, зажигательно танцевали.

Праздничная атмосфера ощущалась как на сцене, так и среди публики.



С особой душевностью были встречены патриотические композиции и песни, воспевающие Азербайджан. Зрителями праздничного концерта стали тысячи людей, которые держали в руках национальные флаги страны, что придавало прекрасному мероприятию особую торжественность и величие.

Каждое выступление сопровождалось бурными овациями публики. Концерт запомнился энергией единства, невероятной атмосферой, впечатления от которой останутся на долгие годы.

В заключение прозвучала песня Муслима Магомаева "Азербайджан".

Ведущими концерта были Лейла Гулиева и Турал Асадов.