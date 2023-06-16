ГПС Азербайджана о состоянии здоровья военнослужащего, раненого в результате провокации Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 июня в соответствии с поручением начальника Государственной пограничной службы Азербайджана, заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Джавид Абдуллаев навестил военнослужащего Рустамова Эльшана Раддин оглу, несшего службу на пограничном пункте пропуска "Лачин" и получившего ранение в результате провокации, совершенной Арменией.

Как сообщили Trend в ГПС, в настоящее время продолжается лечение военнослужащего в Клиническом медицинском центре.

По словам врачей, его состояние на данный момент стабильное, угрозы его жизни нет.

Эльшан Рустамов выразил благодарность руководству Государственной пограничной службы и медицинскому персоналу Клинического медицинского центра за высокое внимание и заботу и отметил, что по окончании лечебно-восстановительного периода продолжит службу для охраны наших границ.