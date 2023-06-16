Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В период с 18 июня до 21 июня в ряде районов Азербайджана ожидаются интенсивные осадки.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что в Газах-Гянджинском, Карабахском, Восточно-Зангезурском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Горно-Ширванском и Центрально-Аранском регионах страны местами возможны интенсивные осадки, грозы, град.

Западный ветер временами будет усиливаться до 20-25 м/с. Есть вероятность повышения уровня воды в реках, на горных реках возможен сель.