В 2023 году в Азербайджане выявлено 5 016 фактов преступлений, связанных с наркотиками (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате проведенных правоохранительными органами в январе-мае 2023 года комплексных оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств было выявлено 5 016 фактов преступлений.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную комиссию по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств в Азербайджане, 1 707 из них связаны с незаконной продажей наркотических средств, 3 185 - с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 96 - с незаконным выращиванием наркотических растений, 28 - с другими преступлениями данной категории.

Всего из незаконного оборота по выявленным фактам изъято 3 тонны 765 кг 317,349 гр наркотических средств и психотропных веществ, 1 тонна 369 кг 279,554 гр героина, 1 тонна 993 кг 649,769 гр марихуаны, 139 кг 597,411 гр опиума, 44 кг 235,402 гр гашиша, 215 кг 818,084 гр психотропных веществ, а также 2 кг 737,13 гр других наркотических средств.

Помимо этого, за указанный период из незаконного оборота изъято 27 028 таблеток метадона, 5 269 растений конопли,а также 1 кг 026,568 гр, 4 421 капсула и 953 таблетки сильнодействующего вещества и 40,682 гр прекурсора.