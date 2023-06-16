Бакинский международный "Challenge" по "Гимнастике для всех" - 500 спортсменов из 46 команд

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась пресс-конференция, посвященная 1-му Бакинскому международному "Challenge" по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех", сообщает в пятницу Trend.

Со вступительным словом на мероприятии выступила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде, которая отметила, что 1-й Бакинский международный "Challenge" по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, пройдет в столице Азербайджана 17 и 18 июня.

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана подчеркнула, что со стороны азербайджанского государства уделяется большое внимание повышению массовости спорта.

Было отмечено, что Федерация гимнастики Азербайджана развивает 9 видов гимнастики, среди которых дисциплина "Гимнастика для всех".

Президент Технического комитета "Гимнастики для всех" Европейской гимнастики (European Gymnastics) Хлиф Торгейрсдоттир отметила, что рада находиться в Баку.

"В Европе организуются различные мероприятия по дисциплине "Гимнастика для всех". Рада, что в Азербайджане пройдет международный "Challenge", мы стараемся, чтобы данный вид гимнастики и подобные мероприятия приобретали массовость и охватывали больше людей. Находясь в Баку, вижу, как все сотрудники Федерации гимнастики Азербайджана с энтузиазмом готовятся к "Challenge", что придает особую атмосферу этому мероприятию. В Азербайджане стремительно развиваются гимнастические дисциплины, у вас хорошие тренера и спортсмены, построен большой гимнастический комплекс (Национальная арена гимнастики). Видеть такие условия приятно", - сказала она.

По словам Хлиф Торгейрсдоттир, отрадно, что в предстоящем мероприятии примут участие люди старше 50 лет.

"Обычно к подобным мероприятиям больше привлечены представители молодежи, а здесь и люди старшего возраста", - добавила она.

По словам главного тренера по дисциплине "Гимнастика для всех" сборной Азербайджана, члена Технического комитета "Гимнастики для всех" Европейской гимнастики Руслана Эйвазова, с 2015 года азербайджанские спортсмены участвуют в международных мероприятиях по дисциплине "Гимнастика для всех".

"В 2019 году у нас открылись секции по этому виду. В период пандемии мы проводили онлайн мастер-классы, фестиваль и другие мероприятия. На данный момент в нашу команду входит 33 гимнаста. Скоро команда Азербайджана отправится в Амстердам для участия во Всемирной Гимнастраде", - сказал он.

Руслан Эйвазов рассказал об участии представителей Азербайджана в фестивале "Золотой возраст".

"В этом фестивале принимают участие спортсмены старше 50 лет. Вначале у нас было шесть спортсменов. А с этого года появилась вторая команда, в Бакинском международном "Challenge" примут участие постояльцы учреждения социального обслуживания пожилых людей Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, а также воспитанники детского дома смешанного типа имени О. Мирзоева в городе Лянкяран. Воспитанники детского дома год занимаются "Гимнастикой для всех", занятия для них проводит наш тренер Айгюн Новрузова два раза в неделю", - сказал он.

Руслан Эйвазов добавил, что в рамках Бакинского международного "Challenge" пройдут мастер-классы по национальным танцам, брейк-дансу и т.д.

"В прошлом году мы провели фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех", участие в котором приняли 24 команды, а в этом году организуем международное мероприятие, от Азербайджана примут участие 44 команды. За возможность провести Бакинский международный "Challenge" выражаю признательность министерству молодежи и спорта и Федерации гимнастики Азербайджана", - добавил Эйвазов.

Команду, в состав которой вошли постояльцы учреждения социального обслуживания пожилых людей, к "Challenge" готовит тренер Рена Манафова. Она пожелала всем участникам удачи и успешного выступления, а также призвала зрителей прийти на мероприятие и поддержать спортсменов.

Рена Манафова рассказала, что наряду с тренерской деятельностью, также выступит на Бакинском международном "Challenge" в качестве участницы.

Воспитанница детского дома смешанного типа имени О. Мирзоева в городе Лянкяран Алина Джафарли выразила признательность за проведение для воспитанников учреждения занятий по "Гимнастике для всех".

Отметим, что 1-й Бакинский международный "Challenge" по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех" состоится на Приморском бульваре (за зданием Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига).

В нем примут участие около 500 спортсменов из 46 команд, представляющих Азербайджан, Грузию и Литву. Участниками "Challenge" станут команды из 20 регионов Азербайджана.

Отметим, что "Гимнастика для всех" - это олицетворение хорошего настроения, здорового образа жизни и философии дружбы. Каждый человек может заниматься "Гимнастикой для всех", независимо от возраста, уровня физической подготовки.