В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт всемирно известного Венского камерного оркестра (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт всемирно известного Венского камерного оркестра, сообщает Trend. Вечер, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, стал настоящим праздником для любителей классической музыки.

Один из лучших камерных оркестров в мировом культурном пространстве был создан еще в 1946 году. В творческом активе оркестра - сотрудничество с выдающимися дирижерами, солистами и певцами. Еще с 70-80х годов в оркестре сложилась традиция исполнения концертов XVIII века с солистом в роли дирижёра, что придает исполнению классических произведений особый колорит и говорит о большом профессионализме. Коллектив представляет свои концерты в основном на своей постоянной творческой площадке, в концертном зале "Vienna Musikverein", а также активно гастролирует, является частым гостем международных фестивалей, представляя самые необычные, редкие и эксклюзивные произведения как известных композиторов разных эпох, так и современных авторов. Визит в Баку организован Premier LTD.

В этот вечер со сцены Аудиториума Центра Гейдара Алиева прозвучали произведения великих австрийских композиторов Франца Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта, оказавших большое влияние на мировую музыкальную историю и культуру.

Интересно, что солистом концерта стал молодой азербайджанский флейтист, выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, лауреат международных конкурсов Ниджат Мамедов.

"С шести лет я занимаюсь на флейте, и на протяжении 24 лет, в период учебы и выступлений на различных конкурсах, фестивалях и сценах всегда старался пропагандировать национальное искусство. Но этот вечер имеет для меня особое значение. Для меня большая честь и гордость выступать на сцене Центра Гейдара Алиева с прославленным Венским камерным оркестром. Выступление на этом концерте станет одним из самых ярких в моей творческой жизни", - сказал перед концертом Ниджат Мамедов в интервью Trend.

Флейта - один из древнейших духовых и изысканных музыкальных инструментов, использующийся во всех жанрах, от классического и фольклорного до эстрадного. Гости концертной программы смогли насладиться красотой, точностью и чистотой звучания этого музыкального инструмента. Ниджат Мамедов своим виртуозным исполнением продемонстрировал особенности и красоту звучания флейты вместе с оркестром.

Концертная программа завершилась специальным сюрпризом, подготовленным для вечера Венским камерным оркестром – произведением "Аразбары" великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Зрители стоя встретили артистов овациями, выражая продолжительными аплодисментами и цветами свою благодарность за восхитительный вечер.