Состоялось заседание Наблюдательного совета ГНФАР (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

Об этом сообщили в субботу Trend в Кабинете министров Азербайджана.

В повестку заседания, состоявшегося 17 июня под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова, были включены вопросы, связанные с годовым отчетом о деятельности Фонда в 2022 году, результатами аудита финансовой деятельности, исполнением бюджета 2022 года и внесением изменений в бюджет Фонда на 2023 год.

На заседании был заслушан доклад исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Исрафила Мамедова.

По итогам заседания были приняты соответствующие решения о представлении Президенту Азербайджанской Республики отчетов о деятельности и исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда в 2022 году, проекта внесения изменений в бюджет Фонда на 2023 год.