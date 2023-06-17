В Будапеште прошел концерт по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Посольство Азербайджана в Венгрии при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики организовало 16 июня в Музыкальной академии Ференца Листа выставку и концерт классической музыки по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, мероприятие началось с показа короткометражного документального фильма, посвященного Гейдару Алиеву. Выступивший со вступительной речью посол Таир Тагизаде отметил важную роль, которую общенациональный лидер сыграл в развитии азербайджанской государственности и общества, в том числе в популяризации азербайджанской музыки в мире. Дальновидная политика, заложенная великим лидером, продолжается под руководством Президента Ильхама Алиева, добавил он. Также Т.Тагизаде подчеркнул успешную деятельность Фонда Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в сфере пропаганды азербайджанской культуры в мире.

Знаменитый венгерский симфонический оркестр «Солнок» под управлением известного азербайджанского дирижера, народного артиста Азербайджанской Республики Ялчина Адыгезалова исполнил произведения великих азербайджанских композиторов Кара Караева, Фикрета Амирова, Ниязи и Асафа Зейналлы, венгерского автора Бела Бартока, а также итальянского классика Джакомо Пуччини, а солировала на вечере молодая и талантливая вокалистка Сельджан Насибли. Выступления сопровождались непрекращающимися овациями.

В зале присутствовали представители Офиса премьер-министра Венгрии, Национального собрания, министерств иностранных дел и торговли, обороны, экономического развития и культуры, других государственных структур и дипломатического корпуса, аккредитованного в Будапеште, представители местной общественности и СМИ, члены азербайджанской диаспоры, азербайджанские студенты, обучающиеся в Венгрии.

После концерта гости осмотрели фотовыставку, отражающую основные этапы двусторонних отношений между Азербайджаном и Венгрией в период руководства нашей страной общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева.

Мероприятие продолжилось приемом.