БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 31 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 11, вторую - 8, три и более - 10, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 2 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 966 350. Первую дозу вакцины получили 5 411 794, вторую - 4 884 014, три и более - 3 404 280, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 262 человека.