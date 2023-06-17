Состоялось торжественное открытие 1-го Бакинского международного "Challenge" по "Гимнастике для всех": праздник спорта и фейерверк эмоций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Приморском бульваре (за зданием Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига) состоялось торжественное открытие 1-го Бакинского международного "Challenge" по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех", сообщает в субботу Trend.

Вначале прошло шествие участников фестиваля, которое стартовало от территории рядом с ТЦ "Dеniz mall" и завершилось на площади за Кукольным театром имени Абдуллы Шаига.

1-й Бакинский международный "Challenge", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, пройдет в столице Азербайджана 17 и 18 июня.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, посвященный великому лидеру Гейдару Алиеву. На открытии фестиваля выступили президент Технического комитета "Гимнастики для всех" Европейской гимнастики (European Gymnastics) Хлиф Торгейрсдоттир и главный тренер по дисциплине "Гимнастика для всех" сборной Азербайджана, член Технического комитета "Гимнастики для всех" Европейской гимнастики Руслан Эйвазов, которые приветствовали гостей и участников мероприятия.

Было отмечено, что международный "Challenge" по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех" проводится впервые. В нем принимают участие около 500 спортсменов из 46 команд, представляющих Азербайджан, Грузию и Литву. Было подчеркнуто, что Азербайджанское государство уделяет большое внимание и заботу сфере спорта.

Далее на мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

После официального открытия начались выступления участников международного "Challenge". Площадь, где проходит фестиваль стала местом притяжения жителей столицы Азербайджана и гостей города. Многочисленные зрители с восторгом наблюдают за энергичными выступлениями команд.

Яркие костюмы участников, зажигательная музыка, поддержка публики создают особую атмосферу мероприятию. Радость, восторг, фейерверк эмоций испытвают как гимнасты, так и зрительская аудитория. На фестивале спортсмены представляют свои программы, демонстрируя гармонию гимнастических элементов под яркое музыкальное сопровождение.

Отметим, что впервые в подобном мероприятии принимают участие постояльцы учреждения социального обслуживания пожилых людей Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, а также воспитанники детского дома смешанного типа имени О. Мирзоева в городе Лянкяран.

"Гимнастика для всех" является не соревновательным видом спорта, пользующимся большой популярностью в мире. "Гимнастика для всех" - это олицетворение хорошего настроения, здорового образа жизни и философии дружбы. Каждый человек может заниматься "Гимнастикой для всех", независимо от возраста, уровня физической подготовки.