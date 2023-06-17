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Азербайджанские гимнасты завоевали награды международного турнира в Каире (ФОТО)

Общество Материалы 17 июня 2023 22:45 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты завоевали награды международного турнира в Каире (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по аэробной гимнастике завоевали медали на международном турнире Pharaoh's Cup в городе Каир (Египет), сообщили Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

На соревнованиях азербайджанский гимнаст Владимир Долматов завоевал "золото", а спортсменка Медина Мустафаева удостоена бронзовой награды. Гимнасты завоевали медали в индивидуальной программе.

Спортсменки Диляра Гурбанова и Сара Алиханлы, выступающие в возрастной категории "пре-юниоры", прошли в финал соревнований в индивидуальной программе.

Азербайджанские гимнасты завоевали награды международного турнира в Каире (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали награды международного турнира в Каире (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали награды международного турнира в Каире (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали награды международного турнира в Каире (ФОТО)
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