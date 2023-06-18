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Стартует VI Международный Фестиваль Мугама (ФОТО)

Общество Материалы 18 июня 2023 09:30 (UTC +04:00)
Стартует VI Международный Фестиваль Мугама (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева и Министерство культуры Азербайджана, при поддержке Министерства науки и образования и Азербайджанской Национальной Консерватории, проведут с 18 по 25 июня VI Международный Фестиваль Мугама «Мир Мугама». В рамках фестиваля в Баку, Агджабеди и Шуше с участием местных и зарубежных музыкантов состоятся концерты, международные симпозиумы, на которых будут исполняться мугамные и поэтические произведения.

Открытие фестиваля состоится 18 июня во Дворце Гейдара Алиева с участием Алима Гасымова и почетных гостей и в Азербайджанской Национальной консерватории с участием Энвера Садыгова и Эмиля Афрасияба.

19 июня в рамках Фестиваля в Азербайджанской Национальной Консерватории будет проведен Международный конкурс мугама, в котором выступят гитарист Махан Мирараб из Ирана и азербайджанский пианист Эльчин Ширинов. В этот же день в Международном центре мугама состоится концерт Дауда Хана Садозая из Афганистана, а в Музее каменной летописи пройдет Вечер мугама с участием народного артиста Мансума Ибрагимова, заслуженных артистов Тайяра Байрамова, Бабека Нифталиева, Севиндж Сарыевой, а также ханенде Гусейна Маликова, Айтен Магеррамовой и Миралема Миралемова.

В третий день Фестиваля в Азербайджанской Национальной Консерватории пройдет Международный конкурс мугама, а в Национальном музее истории Азербайджана будет организован Международный симпозиум. Наряду с этим в Азербайджанской Национальной Консерватории выступит азербайджанский пианист Этибар Асадли, а в Национальном зале камерной и органной музыки зрители услышат музыкальные произведения в исполнении ханенде Сакина Исмайлова, индийского вокалиста Васумати Бадринатхан и виолончелиста Жйотсна Срикант.

С 21 по 24 июня в Азербайджанской Национальной Консерватории, Национальном музее истории Азербайджана, Музее каменной летописи, Международном центре мугама, в Национальном зале камерной и органной музыки, Центре Гейдара Алиева, а также в Шуше и Агджабеди ожидаются выступления представителей Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Иордании, Египта, Греции и Индии.

В рамках фестиваля в течение 24 часов на этих же площадках пройдет марафон мугама, в котором 24 группы будут сменять друг друга, а под открытом небом состоится «Час мугама».

25 июня в Азербайджанской государственной филармонии состоится итоговый концерт VI Международного Фестиваля Мугама «Мир Мугама», на котором состоится награждение победителей фестиваля.

Стартует VI Международный Фестиваль Мугама (ФОТО)
Стартует VI Международный Фестиваль Мугама (ФОТО)
Стартует VI Международный Фестиваль Мугама (ФОТО)
Стартует VI Международный Фестиваль Мугама (ФОТО)
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