Стартует VI Международный Фестиваль Мугама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева и Министерство культуры Азербайджана, при поддержке Министерства науки и образования и Азербайджанской Национальной Консерватории, проведут с 18 по 25 июня VI Международный Фестиваль Мугама «Мир Мугама». В рамках фестиваля в Баку, Агджабеди и Шуше с участием местных и зарубежных музыкантов состоятся концерты, международные симпозиумы, на которых будут исполняться мугамные и поэтические произведения.

Открытие фестиваля состоится 18 июня во Дворце Гейдара Алиева с участием Алима Гасымова и почетных гостей и в Азербайджанской Национальной консерватории с участием Энвера Садыгова и Эмиля Афрасияба.

19 июня в рамках Фестиваля в Азербайджанской Национальной Консерватории будет проведен Международный конкурс мугама, в котором выступят гитарист Махан Мирараб из Ирана и азербайджанский пианист Эльчин Ширинов. В этот же день в Международном центре мугама состоится концерт Дауда Хана Садозая из Афганистана, а в Музее каменной летописи пройдет Вечер мугама с участием народного артиста Мансума Ибрагимова, заслуженных артистов Тайяра Байрамова, Бабека Нифталиева, Севиндж Сарыевой, а также ханенде Гусейна Маликова, Айтен Магеррамовой и Миралема Миралемова.

В третий день Фестиваля в Азербайджанской Национальной Консерватории пройдет Международный конкурс мугама, а в Национальном музее истории Азербайджана будет организован Международный симпозиум. Наряду с этим в Азербайджанской Национальной Консерватории выступит азербайджанский пианист Этибар Асадли, а в Национальном зале камерной и органной музыки зрители услышат музыкальные произведения в исполнении ханенде Сакина Исмайлова, индийского вокалиста Васумати Бадринатхан и виолончелиста Жйотсна Срикант.

С 21 по 24 июня в Азербайджанской Национальной Консерватории, Национальном музее истории Азербайджана, Музее каменной летописи, Международном центре мугама, в Национальном зале камерной и органной музыки, Центре Гейдара Алиева, а также в Шуше и Агджабеди ожидаются выступления представителей Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Иордании, Египта, Греции и Индии.

В рамках фестиваля в течение 24 часов на этих же площадках пройдет марафон мугама, в котором 24 группы будут сменять друг друга, а под открытом небом состоится «Час мугама».

25 июня в Азербайджанской государственной филармонии состоится итоговый концерт VI Международного Фестиваля Мугама «Мир Мугама», на котором состоится награждение победителей фестиваля.