Завтра в Азербайджане местами ожидаются осадки

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, 19 июня в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-23 градуса тепла, днем 25-30 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм ртутного столба до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80 проц, а днем 45-55 проц.

Завтра в районах Азербайджана местами пройдут дожди, переходящие в ливни. Прогнозируются грозы и град. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 17-22 градуса тепла, днем 30-34 градуса тепла, в горах ночью 7-12 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла.