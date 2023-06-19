В Шабране прошло мероприятие, посвященное Международному дню йоги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 июня в Шабране прошло мероприятие, посвященное Международному дню йоги, сообщает в понедельник Trend.

Мероприятие было организовано посольством Индии в Азербайджане и привлекло множество любителей йоги, а также дипломатических представителей.

Выступивший на мероприятии посол Индии, Шридхаран Мадхусудханан, выразил радость и благодарность за такую активную поддержку йоги в Азербайджане. Он также отметил важность этой древней практики, которой более 5 тыс. лет, для физического и духовного здоровья каждого человека.

"Данное мероприятие объединило в себе сразу несколько особенностей, среди которых природа, настоящая индийская культура, туризм и сама йога", - отметил посол.

После официальной части мероприятия, гостям была представлена возможность поучаствовать в сессии йоги на природе, на которую собрались все желающие испытать пользу и гармонию, которые она может принести.

Кульминацией же мероприятия стали индийские классические танцы и исполнение индийской музыки на различных народных инструментах.

Мероприятие также стало отличной возможностью для культурного обмена между Индией и Азербайджаном.

Отметим, что начиная с 2015, 21 июня во всем мире празднуется как Международный день йоги. Выбранная дата - самый длинный день в году в cеверном полушарии.