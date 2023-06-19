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Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)

Общество Материалы 19 июня 2023 11:51 (UTC +04:00)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - 18 июня во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама", организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджанской Республики при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и Национальной консерватории Азербайджана, сообщает Trend.

Фестиваль продлится до 25 июня.

Отметим, что в результате поддержки нашей национальной культуры и искусства мугама со стороны Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и проводимой в этом направлении работы в 2008 году азербайджанский мугам включен в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. По инициативе руководимого Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева с 2009 года проводятся национальные конкурсы и международные фестивали мугама. Эти проекты призваны еще раз продемонстрировать и сохранить мугам в контексте мировой культуры.

Открытие фестиваля традиционно вызвало большой интерес. Среди гостей были помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий.

Открытие было ознаменовано концертной программой "Алим Гасымов и его друзья". Выступление всемирно известного исполнителя мугама, народного артиста Азербайджана Алима Гасымова, его дочери, заслуженной артистки, ханенде Ферганы Гасымовой, всемирно известного исполнителя афганского рубаба и индийского сарода Дауд Хан Садозая (Афганистан), награжденного бриллиантовой юбилейной медалью королевы Елизаветы II "За вклад в искусство танца" Алирзы Сашара Зарифа (Канада, Иран) и известной исполнительницы народной музыки Сенем Акдемир (Турции) проходили под овации зрителей. В этот вечер зрители наслаждались мастерством музыкантов, а особый интерес вызвал синтез самобытности культур народов с азербайджанским мугамом.

В Национальной консерватории также прошел концерт народного артиста Энвера Садыгова и заслуженного артиста Эмиля Афрасияба.

Отметим, что нашу страну на конкурсе будут представлять победители национального конкурса мугама - занявшие первые места Мирали Сарызаде (номинация "ханенде") и Вагиф Тахмазов (номинация "инструментальное исполнительство"). В рамках фестиваля в различных учреждениях культуры Баку, а также на исторических площадках города Шуша будут организованы различные мероприятия - конкурсы, лекции и презентации, концерты, выставки и симпозиумы.

19 июня фестиваль продолжится в Международном центре мугама, Национальной консерватории и Музее каменной летописи концертами заслуженного артиста Эльчина Ширинова (Азербайджан) и исполнителями мугама - Дауда Хана Садозая (Афганистан) и Махана Мирараба (Иран).

20 июня в Зале камерной и органной музыки, Международном центре мугама и Национальной консерватории, свое творчество представят народная артистка Азербайджана Сакина Исмайлова, лауреат международных конкурсов Этибар Асадли (Азербайджан, Франция), а также Васумати Бадринатхан и Джоцна Срикант (Индия) и Канкоу Куяте (Мали).

21 июня выступит Cadenza Orchestra, действующий при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, музыканты Турал Рафаэль (Азербайджан), Маджади Наххас (Иордания), Ильос Арабов (Узбекистан) и Сардор Солиев (Таджикистан).

22 июня Мустафа Саид и ансамбль "Асиль" (Египет) выступят в Международном центре мугама, Фирудин Гамидов (Азербайджан) – в Национальной консерватории, Вариджашри Венугопал и Джоцна Срикант (Индия) и ансамбль En Chordais (Греция) – в Зале камерной и органной музыки.

24 июня в Центре Гейдара Алиева состоятся концерты Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, а в Национальной консерватории – концерты народного артиста, ханенде Тейюба Асланова и пианиста Ниджата Асланова.

В рамках фестиваля в городе Агджабеди будет организован концерт с участием исполнителей мугама. В различных уголках нашей культурной столицы города Шуша будет представлен мугам и образцы поэзии. В дни фестиваля пройдет международный симпозиум, в Ичеришехере будут представлены инструментальные мугамы, также будет организован мугамный марафон в исполнении 24 коллективов, сменяющих друг друга в одном месте в течение 24 часов, а также под открытым небом пройдет "Час мугама".

25 июня в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится церемония закрытия фестиваля "Мир мугама". Победителей, занявших 1-е, 2-е и 3-е места, а также обладателя Гран-при определит международное жюри из представителей Азербайджана, Великобритании, Ирака, Узбекистана и Турции в номинациях "ханенде" и "инструментальное исполнительство". После награждения победителей будет представлена концертная программа.

Билеты на концерты фестиваля в Баку можно будет приобрести на сайте iTicket.az и в кассах.

Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)
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