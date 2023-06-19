Во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 июня во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама", организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджанской Республики при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и Национальной консерватории Азербайджана, сообщает Trend.

Фестиваль продлится до 25 июня.

Отметим, что в результате поддержки нашей национальной культуры и искусства мугама со стороны Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и проводимой в этом направлении работы в 2008 году азербайджанский мугам включен в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. По инициативе руководимого Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева с 2009 года проводятся национальные конкурсы и международные фестивали мугама. Эти проекты призваны еще раз продемонстрировать и сохранить мугам в контексте мировой культуры.

Открытие фестиваля традиционно вызвало большой интерес. Среди гостей были помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий.

Открытие было ознаменовано концертной программой "Алим Гасымов и его друзья". Выступление всемирно известного исполнителя мугама, народного артиста Азербайджана Алима Гасымова, его дочери, заслуженной артистки, ханенде Ферганы Гасымовой, всемирно известного исполнителя афганского рубаба и индийского сарода Дауд Хан Садозая (Афганистан), награжденного бриллиантовой юбилейной медалью королевы Елизаветы II "За вклад в искусство танца" Алирзы Сашара Зарифа (Канада, Иран) и известной исполнительницы народной музыки Сенем Акдемир (Турции) проходили под овации зрителей. В этот вечер зрители наслаждались мастерством музыкантов, а особый интерес вызвал синтез самобытности культур народов с азербайджанским мугамом.

В Национальной консерватории также прошел концерт народного артиста Энвера Садыгова и заслуженного артиста Эмиля Афрасияба.

Отметим, что нашу страну на конкурсе будут представлять победители национального конкурса мугама - занявшие первые места Мирали Сарызаде (номинация "ханенде") и Вагиф Тахмазов (номинация "инструментальное исполнительство"). В рамках фестиваля в различных учреждениях культуры Баку, а также на исторических площадках города Шуша будут организованы различные мероприятия - конкурсы, лекции и презентации, концерты, выставки и симпозиумы.

19 июня фестиваль продолжится в Международном центре мугама, Национальной консерватории и Музее каменной летописи концертами заслуженного артиста Эльчина Ширинова (Азербайджан) и исполнителями мугама - Дауда Хана Садозая (Афганистан) и Махана Мирараба (Иран).

20 июня в Зале камерной и органной музыки, Международном центре мугама и Национальной консерватории, свое творчество представят народная артистка Азербайджана Сакина Исмайлова, лауреат международных конкурсов Этибар Асадли (Азербайджан, Франция), а также Васумати Бадринатхан и Джоцна Срикант (Индия) и Канкоу Куяте (Мали).

21 июня выступит Cadenza Orchestra, действующий при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, музыканты Турал Рафаэль (Азербайджан), Маджади Наххас (Иордания), Ильос Арабов (Узбекистан) и Сардор Солиев (Таджикистан).

22 июня Мустафа Саид и ансамбль "Асиль" (Египет) выступят в Международном центре мугама, Фирудин Гамидов (Азербайджан) – в Национальной консерватории, Вариджашри Венугопал и Джоцна Срикант (Индия) и ансамбль En Chordais (Греция) – в Зале камерной и органной музыки.

24 июня в Центре Гейдара Алиева состоятся концерты Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, а в Национальной консерватории – концерты народного артиста, ханенде Тейюба Асланова и пианиста Ниджата Асланова.

В рамках фестиваля в городе Агджабеди будет организован концерт с участием исполнителей мугама. В различных уголках нашей культурной столицы города Шуша будет представлен мугам и образцы поэзии. В дни фестиваля пройдет международный симпозиум, в Ичеришехере будут представлены инструментальные мугамы, также будет организован мугамный марафон в исполнении 24 коллективов, сменяющих друг друга в одном месте в течение 24 часов, а также под открытым небом пройдет "Час мугама".

25 июня в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится церемония закрытия фестиваля "Мир мугама". Победителей, занявших 1-е, 2-е и 3-е места, а также обладателя Гран-при определит международное жюри из представителей Азербайджана, Великобритании, Ирака, Узбекистана и Турции в номинациях "ханенде" и "инструментальное исполнительство". После награждения победителей будет представлена концертная программа.

Билеты на концерты фестиваля в Баку можно будет приобрести на сайте iTicket.az и в кассах.