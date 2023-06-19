В Азербайджане продлен прием на работу в госмедучреждения врачей, получивших образование за рубежом (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Решением правления Государственного Агентства по обязательному медицинскому страхованию внесены изменения в "Программу ликвидации нехватки квалифицированных кадров в медицинских учреждениях на 2022-2023 годы".

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, основное изменение состоит из двух частей. Согласно первой поправке, срок действия программы продлен до 2024 года. Это означает, что прием на работу в государственные медицинские учреждения врачей, прошедших обучение за рубежом, продлится до 2024 года.

Данное решение позволит расширить доступ населения к медицинским услугам в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), ликвидировать нехватку кадров в государственных медицинских учреждениях, находящихся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), внедрить современные методы лечения.

Согласно второй поправке, в целях оценки деятельности и условий труда врачей-специалистов приказом председателя правления Агентства предусматривается создание мониторинговой комиссии. Мониторинг для врача-специалиста проводится комиссией на шестимесячной основе. При успешном прохождении мониторинга выплата стимулирующих надбавок продлевается на следующий год. В случае непрохождения мониторинга выплата стимулирующих надбавок прекращается.

При оценке учитывается профессиональная деятельность и личные качества врача-специалиста. В качестве показателей, в течение шестимесячного периода, учитывается:

• число операций, выполняемых врачами, окончивших хирургические специальности, должно быть не менее 120;

• число обследованных пациентов, врачами окончивших терапевтические специальности должно быть не менее 2400;

• число анализируемых результатов по специальности врача-рентгенолога должно быть не менее 1200;

• число операций, выполняемых по специальности анестезиолог-реаниматолог, должно быть не менее 240 и т.д.