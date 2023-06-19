На освобожденных от оккупации землях Азербайджана за прошедшую неделю обезврежены еще 30 мин

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Trend в понедельник в агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 12 по 17 июня в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, обнаружены и обезврежены 12 противопехотных, 18 противотанковых мин и 151 неразорвавшийся боеприпас, в результате чего были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов 156 гектаров.