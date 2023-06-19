Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

На освобожденных от оккупации землях Азербайджана за прошедшую неделю обезврежены еще 30 мин

Общество Материалы 19 июня 2023 15:36 (UTC +04:00)
На освобожденных от оккупации землях Азербайджана за прошедшую неделю обезврежены еще 30 мин

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Trend в понедельник в агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 12 по 17 июня в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, обнаружены и обезврежены 12 противопехотных, 18 противотанковых мин и 151 неразорвавшийся боеприпас, в результате чего были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов 156 гектаров.

На освобожденных от оккупации землях Азербайджана за прошедшую неделю обезврежены еще 30 мин
На освобожденных от оккупации землях Азербайджана за прошедшую неделю обезврежены еще 30 мин
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости