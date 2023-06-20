В Азербайджане вводится новое ограничение на ввоз лекарств из-за границы

БАКУ /Trend/ - Лекарства, не включенные в Государственный реестр, будут поставляться в Азербайджан на основании заказа пациента только в количестве, указанном в рецепте.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос нашел отражение в изменении к закону "О лекарственных средствах", которое обсуждалось на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по здравоохранению.

Согласно изменению лекарственные средства, отпускаемые по рецепту и не включенные в государственный реестр, утвержденный в порядке, предусмотренном статьей 12-1.6 упомянутого закона, могут ввозиться в страну оптовыми фармацевтическими предприятиями, аптечными организациями или органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основании заказа пациента только в количестве, указанном в рецепте.