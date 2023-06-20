БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 76 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 51, вторую - 7, три и более - 17, бустерную дозу после положительного результата теста - 1 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 966 471. Первую дозу вакцины получили 5 411 864, вторую - 4 884 035, три и более - 3 404 305, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 267 человек.