На территории со сложным рельефом проложено более 1191 км новых путей обеспечения - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате взаимодействия с другими государственными структурами, в целях обеспечения безопасного движения автомобилей и колонн боевой техники по территории со сложным рельефом, в том числе труднопроходимой скалистой местности, в общей сложности было проложено более 1191 км новых путей обеспечения, очищено от снежного покрова более 21190 км дорог. В июне текущего года было модернизировано и восстановлено до 55 км имеющихся путей обеспечения.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях, а также прокладку новых путей обеспечения.

Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению продолжаются в плановом порядке.